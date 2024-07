Pallanuoto, la Rari Nantes Savona si rinforza con l’attaccante mancino Alessandro Gullotta

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha reso noto di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per la prossima stagione agonistica con l’attaccante mancino Alessandro Gullotta, lo scorso anno in forza al Nuoto Catania.

Alessandro Gullotta è nato a Catania il 16 giugno 2005. Ha iniziato a giocare a pallanuoto all’età di 9 anni nell’ASD Muri Antichi. Nella stagione 2019/2020 è passato al Nuoto Catania con cui ha esordito in Serie A1 all’età di 17 anni nella stagione 2022/2023. Con la Nazionale Giovanile ha partecipato al Campionato Mondiale Under 18 nel 2022, al Campionato Europeo Under 19 nel 2022 ed al Campionato Europeo Under 20 nel 2023.

