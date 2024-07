Pesca/ Francesco Palomba è entrato nel team Fima/Garbolino

Da Umberto Righi Fima Chiavari

La chiamata del CT è arrivata di sorpresa pochi giorni fa, ma come si dice un vero Campione, come Francesco Palomba, giovane promessa del Team FIMA/Garbolino/JMC Chiavari, è sempre pronto per ogni occasione di pesca, anche a gareggiare per conquistare un posto nella prossima Nazionale di pesca a mosca che andrà al mondiale 2025.

Per cui recuperata qualche coda di topo specifica per le turbolente acque del Sesia, è partito venerdì per quel di Borgosesia, motivato e sicuro del fatto suo, anche se le notizie erano un poco deprimenti, tanta acqua, poco pesce e grosso.

