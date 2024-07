Sanità ligure e Comuni protagonisti attivi nella promozione dei corretti stili di vita: a Genova il convegno #Correggilostile

Liguria. Aumentare la qualità della vita attraverso la prevenzione significa vivere meglio e non solo sopravvivere, con un beneficio per il singolo e per la collettività. La chiave di volta è da individuarsi nell’approccio collettivo e sinergico tra i vari attori sanitari e locali, che lavorano insieme per prevenire l’insorgenza di disturbi e malattie: adottando questa modalità operativa, si producono notevoli risparmi di risorse per l’intero sistema sanitario, poiché ogni ricovero e accesso al pronto soccorso evitato costituisce, di fatto, un risparmio, e queste risorse possono essere investite nella prevenzione, innescando un circolo virtuoso. È stato questo il messaggio del convegno #Correggilostile, organizzato da Federsanità Anci Liguria con le Asl e gli ospedali liguri, che si è tenuto oggi presso la Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale, a Genova.

I numerosi professionisti ed esperti che si sono susseguiti sul palco hanno illustrato ai cittadini i comportamenti da adottare per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di malattie croniche: Maria Chiara Vulpiani dell’Università La Sapienza di Roma ha analizzato il ruolo dell’attività fisica nella prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, così come sui benefici dell’attività fisica si è soffermato Michelangelo Giampietro, sempre della Sapienza; Floriana Romano, Elena Pacini e Cristina Luce dell’Asl 5 hanno presentato il progetto dell’azienda spezzina con il Cai “Camminata insieme”; Marina Simonini dell’Asl 3 ha trattato il tema della correlazione positiva tra sport e disabilità; Maria Rattazzi e Lapo Corsi dell’Asl 1 hanno sottolineato come il binomio sport e alimentazione costituisca la carta vincente per una vita in salute; Roberta Rapetti e Roberto Carrozzino dell’Asl 2 hanno illustrato i benefici dello sport per la mente; Giorgio Piastra, Laura Chiara Bergonzini e Antonella Carpi per l’Asl 4 hanno raccontato lo sport come strumento per vari giovamenti a ogni età. Ha moderato il convegno il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai.

» leggi tutto su www.ivg.it