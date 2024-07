Sanità, Liguria promossa per garanzia dei Lea ma peggiorano gli indicatori della prevenzione

Genova. La Liguria risulta tra le Regioni italiane promosse nel 2022 per la garanzia dei Lea, i livelli essenziali di assistenza nella sanità. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio del nuovo sistema di garanzia del ministero della Salute, compilato prendendo in considerazione 88 indicatori suddivisi in macro-aree: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale, assistenza ospedaliera, contesto per la stima del bisogno sanitario, equità sociale, percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali.

La Liguria si colloca così nel gruppone delle 13 Regioni che – su una scala da 0 a 100 – hanno ottenuto almeno la sufficienza nei tre ambiti principali: prevenzione (61,41), distrettuale (86,61) e ospedaliero (77,49). Promosse anche Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di

Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata. Sufficienti solo nell’area ospedaliera Calabria, Sicilia e Sardegna. Bocciata su tutti i fronti la Valle d’Aosta.

