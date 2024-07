La sicurezza informatica nelle imprese è un tema importante, ma spesso si trascura il fatto che non è sufficiente proteggere soltanto i computer, ma anche le stampanti. Questi dispositivi, essenziali per le attività quotidiane, sono infatti vulnerabili agli attacchi se non gestiti con attenzione. Ecco cosa è importante sapere sull’argomento.

Componenti di qualità: il primo passo verso la sicurezza delle stampanti

» leggi tutto su www.genova24.it