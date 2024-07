Visita spezzina per il parlamentare moldavo Mihail Druță

La comunità moldava della Spezia, in collaborazione con quella di Lavagna e il Team “DOR” Tigulio, ha incontrato ieri alla Spezia il parlamentare moldavo Mihail Druță, storico politico e grande combattente per l’interesse nazionale della Repubblica Moldova. “L’incontro si è svolto presso il ristorante Dracula della Spezia ed erano presenti cittadini moldavi, rumeni e italiani – spiega Mariana Dogot, rappresentante della comunità moldava alla Spezia -.Il parlamentare Mihail Druță è venuto con un messaggio molto importante per l’ulteriore destino e il corso europeo della Moldavia e per la scelta del futuro destino da parte dei cittadini. La Presidente della Repubblica Moldova Maia Sandu incoraggia l’adesione della Moldavia all’Unione Europea, affermando che: la Repubblica Moldova vuole aderire all’Unione Europea “al più presto possibile” per proteggersi dalla Russia”.

“I promotori del referendum annunciano che, modificando la Costituzione, vogliono confermare l’identità europea e dichiarare l’integrazione nell’Unione europea come un obiettivo strategico della Repubblica di Moldova – spiega ancora in una nota la portavoce -. Il 14 dicembre 2023 il Consiglio Europeo ha approvato l’avvio dei negoziati di adesione per la Repubblica di Moldova e l’Ucraina. Chisinau ha presentato domanda di adesione all’UE nel marzo 2022 e ha ottenuto lo status di candidato nel giugno dello stesso anno. Nello stesso giorno, il 20 ottobre 2024, si terranno le elezioni presidenziali e il referendum sull’adesione all’Unione Europea, voluto dalla presidente Maia Sandu. vota in anticipo per registrarti online”.

