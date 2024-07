Albenga: iniziano i carotaggi del terreno per il collettamento di Vadino, lavori al via in autunno

Albenga. Oggi, martedì 16 luglio, la ditta aggiudicatrice dell’appalto (finanziato con fondi PNRR 3.923.689 più IVA), con l’assistenza della Soprintendenza Archeologica, per realizzare il collettamento di Vadino alla rete fognaria, inizierà i saggi per il campionamento di terre e rocce da scavo, necessario per realizzare il progetto esecutivo dell’opera.

Le operazioni interesseranno: vico Vadino, via Piave, via Molino di S. Clemente e il piazzale dell’ex Tribunale. Le prove saranno effettuate da oggi martedì 16 luglio fino a venerdì 19 luglio.

Si precisa inoltre che l’opera sarà cantierata e i lavori, finanziati con fondi PNRR così come determinato da D.M. del 9 agosto 2023 n.262, inizieranno in autunno.

