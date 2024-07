Alla Liberi Tutti presentazione de “La vita si sente. Storie vere, possibili, probabili di Manuela Seletti”

Venerdì 19 luglio alle 18.30 presentazione del libro “La vita si sente. Storie vere, possibili, probabili di Manuela Seletti (Il seme bianco)”. A volte la vita si fa sentire, in tutta la sua potenza e prepotenza, in tutto il suo stupore e paradosso, in tutto il suo incanto e disincanto. Nascono così pensieri e riflessioni che si trasformano in storie che vogliono essere raccontate. “La vita si sente” è una raccolta di sedici racconti brevi, apparentemente slegati tra loro ma uniti da un filo sottile, il “sentire”.

Sono storie vere, possibili, probabili, dove i protagonisti si raccontano in prima persona o raccontano di vite altrui. Frammenti di vite che condurranno il lettore ad una riflessione profonda su alcuni argomenti molto attuali come la disparità di genere, il bullismo, la genitorialità, il confronto con la malattia, i diritti umani e altri argomenti ancora. Una scrittura fluida e un ritmo incalzante rendono questa raccolta di racconti uno specchio dove ognuno può guardarsi e ritrovarsi, forse, in uno di questi frammenti.

