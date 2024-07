Alla scoperta del gambero di fiume, escursione in notturna nell’entroterra di Genova

Genova. Il gambero di fiume italiano (Austropotamobius pallipes) è protagonista della speciale esperienza serale “Alla ricerca del gambero perduto”, prevista sabato 20 luglio a Fontanigorda, in provincia di Genova.

In compagnia degli esperti naturalisti di Cesbin srl e di una guida del Parco dell’Antola si raggiungerà il torrente Pescia per cercare questi animali che si rintanano durante il giorno e sono attivi e visibili solo dopo il calare del sole. Un’occasione unica per conoscere da vicino una specie così importante per la biodiversità degli ambienti umidi.

» leggi tutto su www.genova24.it