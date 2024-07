Arcola, Magliani rifiuta assessorato: “Offesa a intelligenza”. Anche Vesco contro la sindaca: “Non ha avuto coraggio delle scelte”

Consiglio comunale movimentato ieri sera ad Arcola, con i neoeletti consiglieri di maggioranza Paolo Magliani ed Enrico Vesco che hanno rivolto critiche serrate alla confermata sindaca Monica Paganini. Magliani, come riferito nelle comunicazioni dalla prima cittadina, non ha accettato l’assessorato da questa assegnatogli – deleghe a Sanità, Inclusione, Partecipazione (comitati di zona) e Sicurezza sul lavoro -, è intervenuto sottolineando: “Non farò parte della sua giunta, né adesso né mai. Ha dato la notizia con troppa fretta”, e, in riferimento a sé e a Vesco, ha rilevato che “i nostri nomi e cognomi sono rimbalzati continuamente sui giornali per circa trentacinque giorni, non per colpa mia, non per colpa nostra”. Ha aggiunto l’esponente di Rifondazione: “Non ho voluto né potuto accettare le misere proposte che lei mi ha fatto pochi giorni fa. Le competenze che lei mi avrebbe assegnato sono talmente vuote e prive di valore amministrativo che restano un’offesa alla mia e nostra intelligenza, personale e politica”, accusando la sindaca di aver “voluto, neanche troppo velatamente, più che ridimensionare la mia posizione, umiliarla”. Per Magliani “si è data in pasto all’opinione pubblica la sensazione di un litigio tra me e il consigliere Vesco trattandoci poi come due figuri che si contendevano la poltrona”, parlando l’esponente Prc di “un ingiusto e assurdo derby nella sinistra comunista in cui siamo stati trascinati”, e accusando: “avete saltato in padella le nostre posizioni come fossero le uniche discutibili, mai mettendo in dubbio solo per un momento quelle degli altri partiti, Italia viva in primis”.

Andando delle deleghe, Magliani ha detto che “il sindaco ha caricato gli assessori di oneri e onori, tranne me. Avrei chiesto più oneri, almeno uno. Sopportare l’onore del peso della carica, non l’insostenibile leggerezza della carega“.

Sulla sanità, ha osservato che “non c’è bisogno di invitarmi alla battaglia per una sanità pubblica ed efficiente: noi ci siamo; ma a livello comunale non abbiamo poteri”. Quindi la delega alla Partecipazione e Comitati di zona: “I comitati li ho fatti inserire io nel programma, sono un faro assoluto”, ha evidenziato, ritenendo tuttavia che per le materie in questione “non c’è bisogno di una poltrona”, paventando la possibilità di “una spesa inutile – che è cosa diversa dalla spesa in sé -; parliamo della differenza tra oculatezza e scialo delle risorse”. Quindi la Sicurezza sul lavoro: “Non mi si chiami alla sensibilità di questo argomento, vissuta da comunista, da attivista, da addetto stampa del partito e anche nella vita personale, per la scomparsa di mio padre”, ha detto, proseguendo: “Lei mi ha ‘concesso’ la Sicurezza sul lavoro – anche questa non competenza comunale, ma da Inail o Ispettorato – non in generale per Arcola, ma per gli impiegati negli edifici comunali. Delle due l’una: se il Piano per la sicurezza dei lavoratori non c’è ancora, siamo inadempienti di legge, oppure tutto questo, come mi auguro, esiste già, e ciò rafforzerebbe la mia posizione sull’inutilità di queste deleghe, tanto più se profumatamente retribuite”. Infine Magliani ha annunciato la costituzione assieme a Chiara Dell’Amico di Alleanza Verdi Sinistra, di un autonomo gruppo in seno alla maggioranza, denominato Gruppo 14 Luglio: “Saremo vigili affinché il programma sottoscritto da tutti noi un mese fa venga rispettato alla lettera”, ha detto Magliani, che sarà capogruppo.

