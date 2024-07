Autonomia differenziata: nasce in Lguria il comitato per il sì al referendum abrogativo

Liguria. Nel tardo pomeriggio di ieri, presso la Casa del Sindacato in via San Giovanni d’Acri 6 a Genova, si è svolta la prima riunione del Coordinamento ligure nato a sostegno della raccolta firme per il referendum abrogativo sull’autonomia differenziata.

Del Coordinamento Regionale fanno parte Acli, Anpi, Arci, Auser, AVS, Demos, CGIL, Federconsumatori, Italiaviva, Legambiente, Libera, Linea condivisa, Lista Sansa, M5S, PD, Più Europa, Possibile, PSI, Rete studenti medi, Rifondazione comunista, Sinistra italiana, Sunia, Tavolo No Autonomia Differenziata, Udi, Udu, UIL, UISP, Verdi.

» leggi tutto su www.ivg.it