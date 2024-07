Caduti del Manfrei, bagarre in Regione. Vaccarezza: “Consiglieri di minoranza hanno impedito di parlare, si documentino sul passato”

Liguria. “Negare la parola all’avversario è tipico di chi ha la coda di paglia e, spesso, il colbacco in testa”. Così il consigliere regionale di Forza Italia, Angelo Vaccarezza, commenta quanto avvenuto oggi nell’aula del consiglio regionale dopo che un collega consigliere gli ha chiesto chiarimenti rispetto alla sua presenza commemorazione sul monte Manfrei che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi (leggi anche qui).

“Nell’odierna seduta dell’assemblea del consiglio regionale della Liguria l’ultimo punto all’ordine del giorno riguardava la richiesta di chiarimenti da parte della sinistra sulla mia presenza in fascia istituzionale alla commemorazione dei caduti sul monte Manfrei, a Urbe svoltasi sabato scorso – spiega Vaccarezza – Richiesta assolutamente legittima, trasformatasi in una sorta di tragedia greca con interpreti i colleghi consiglieri della minoranza che, braccia in alto, urlavano per impedirmi di parlare nonostante fossi stato autorizzato dal presidente del consiglio. La caciara sviluppatasi in aula ha avuto quindi come unico risultato la chiusura anticipata del consiglio da parte del presidente che non ha potuto fare altro che prendere atto dell’atteggiamento ostile e di totale chiusura dell’opposizione. Non mi hanno fatto parlare in aula, lo farò qui, nella maniera più trasparente possibile”.

» leggi tutto su www.ivg.it