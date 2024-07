Caldo, l’anticiclone Caronte colpisce anche la Liguria: scatta il bollino giallo

Genova. Che la parte centrale di luglio sia la peggiore sino a ora, in termini di caldo, di questa estate così instabile è ormai stato confermato da tutti i meteorologi e previsori. Caldo anche in Liguria, che sino a oggi ha invece fatto i conti con parecchi giorni di pioggia.

Una nuova conferma arriva adesso dal Ministero della Salute, che per giovedì 18 luglio ha messo un bollino giallo per caldo anche per la città di Genova, dove sino a oggi le temperature, pur in rialzo sono state tutto sommato sopportabili.

