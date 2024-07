Carcare: aggressione in pieno centro e baby gang. Mirri, “Chiedo aiuto al Prefetto”

Carcare. “L’aggressione ai danni di un ventisettenne nella notte tra domenica e lunedì è solo la punta dell’iceberg di una situazione ormai ingestibile. Oggi stesso chiederò un incontro al Prefetto per capire quali siano le strategie da mettere in campo contro un fenomeno di microcriminalità sempre più dilagante”. Il sindaco Rodolfo Mirri interviene sul tema della sicurezza, dopo l’ennesimo episodio preoccupante che ha coinvolto il figlio di un commerciante in piazza Caravadossi due notti fa.

Era da poco passata la mezzanotte quando il giovane stava gettando un contenitore della pizza in uno dei cestini presenti nel viale alberato quando un extracomunitario di origine ghanese, che già in passato aveva causato risse e tensioni, lo ha provocato con l’intenzione di “attaccare briga”. In pochi secondi la situazione è degenerata e il ventisettenne si è ritrovato a terra, dopo essere stato malmenato dall’uomo noto anche per la sua fisicità robusta. Soccorso dalla Croce bianca di Carcare, la vittima è stata trasportata al San Paolo dove è ancora ricoverata per un trauma cranico.

