Casa della salute in Valpolcevera, la Regione rassicura: “Pronta entro aprile 2025”

Genova. La nuova casa della salute della Valpolcevera, realizzata in parte con fondi regionali e in parte con fondi Pnrr nell’ex scuola Trucco di Bolzaneto, sarà ultimata entro il 31 marzo 2025 come da cronoprogramma, nonostante l’allarme staticità lanciato a fine giugno che ha costretto a perizie approfondite.

La rassicurazione è arrivata dall’assessore alla Sanità Angelo Gratarola, che nel corso del consiglio regionale ha risposto all’interrogazione dei consiglieri Gianni Pastorino e Sergio Rossetti incentrata proprio sulle tempistiche di realizzazione della casa di comunità.

» leggi tutto su www.genova24.it