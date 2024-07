Cavo e Bozzano: “Il gip respinge l’oltraggiosa provocazione grillina, che manca di rispetto in primis ai magistrati”

“La provocazione del Movimento 5 Stelle non è stata raccolta dal gip Paola Faggioni. Resta per fortuna solo l’ennesima figuraccia di Luca Pirondini e dei suoi compagni di partito. La richiesta di incontrare il presidente Toti ai domiciliari per dirgli di dimettersi era solo una meschina provocazione che conferma l’infimo senso delle istituzioni e del rispetto umano da parte dei parlamentari grillini”. Questa la reazione di Ilaria Cavo, coordinatrice della Lista Toti, e di Alessandro Bozzano, capogruppo in Regione, alla decisione del gip di non autorizzare l’incontro con Toti chiesto dai parlamentari del M5S.

“Il giudice ha respinto quello che sarebbe diventato un puro oltraggio, una domanda che, solo all’atto della sua presentazione alla cancelleria del gip, ha dimostrato lo scarso rispetto per la magistratura stessa di esponenti che, evidentemente, considerano davvero un’inchiesta null’altro che uno strumento di barbara battaglia politica”, concludono Cavo e Bozzano.

