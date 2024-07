Chiavari: “Pista ciclabile, tratti al buio ed in pessimo stato”

Da Nicola Orecchia, Antonio Bertani, Mirko Bettoli, Alessandro Calcagno, Silvia Garibaldi, consiglieri comunali di opposizione in Chiavari

Se c’è un tratto di pista ciclabile a Chiavari oggettivamente utile e gradevole è quello lungo

il fiume Entella. Un percorso immerso nel verde all’interno di un’oasi faunistica di grande

valore naturale che, per di più, rappresenta una valida alternativa al traffico veicolare di Via

Parma per raggiungere il centro città in bicicletta e soprattutto al sicuro.

Purtroppo, però, mentre il lato lavagnese è interamente illuminato, quello di Chiavari, a

partire dalle Caserme verso Carasco dopo il tramonto finisce nel buio pesto.

Ciò lo rende di sera di fatto impercorribile o, comunque, molto pericoloso per chi lo

attraversa in bici, ma anche a piedi.

Ricordiamo che l’Amministrazione Levaggi aveva realizzato il tratto della pista ciclabile

fino alle Caserme (in attesa che venisse ricostruito il muro perimetrale crollato con

l’esondazione del fiume Entella) ed è regolarmente illuminato.

Come mai l’Amministrazione Di Capua, di cui questa Maggioranza dice di essere in

continuità, non ha provveduto a garantire la necessaria illuminazione del tratto successivo?

Tra l’altro, per l’efficientamento energetico e l’illuminazione pubblica erano a disposizione

i finanziamenti derivanti dall’Unione Europea “Next Generation Eu”.

È intenzione di questa Giunta provvedere a colmare questa lacuna che impedisce la piena e

sicura fruibilità della pista ciclabile anche di sera, specie con la bella stagione?

Per quanto riguarda il centro cittadino, invece, quelle che questa Maggioranza definisce

“piste ciclabili”, a nemmeno due anni dalla loro realizzazione sono già pressocché tutte

irriconoscibili. Infatti, la segnaletica tracciata per terra risulta già in buona parte sbiadita, se

non, addirittura, cancellata. Con la conseguenza che i mozziconi di pista non sono

adeguatamente segnalati né ai ciclisti né soprattutto ai pedoni (sui marciapiedi) ed agli

automobilisti (su strada).

