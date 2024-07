Cinque nuovi “baby pit stop” a Genova, saranno aperti entro fine 2024

Genova. A Genova è prevista l’apertura di 5 nuovi “Baby pit stop” entro la fine del 2024, aumentando così un servizio importantissimo per le mamme della città». Lo ha annunciato l’assessora al Sociale del Comune di Genova Lorenza Rosso, rispondendo in aula Rossa all’interrogazione del consigliere comunale di Vince Genova Valter Pilloni, che chiedeva informazioni sui “Punti Baby Pit Stop, quanti sono, come si possono individuare anche se non si è residenti in città, se è previsto un incremento e un piano di comunicazione in merito a tale importante servizio”.

L’assessora Rosso ha aggiunto che “Sul territorio di Genova sono già allestiti e utilizzabili ben 41 Baby Pit Stop pubblici (di cui cinque realizzati nel 2023) che si trovano presso uffici, musei, biblioteche, mercati, bagni pubblici presidiati e a cui si aggiungono i 6 “Punti Latte” presso la ASL 3 genovese e i 2 presenti presso la Biblioteca Kora e il Centro Varcare la soglia. I 2Baby Pit Stop” offrono ospitalità, al riparo da eventi metereologici, sia alle famiglie genovesi sia ai turisti sempre più presenti in città”.

