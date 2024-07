Fascia Regione a commemorazione caduti Rsi, l’aula si accende e Medusei chiude la seduta

“Come siete antidemocratici colleghi, mi meraviglio. Non volete neanche far votare l’aula sulla facoltà di parlare. Bene, non faccio votare l’aula e tolgo la seduta”. Con queste parole Gianmarco Medusei, presidente del Consiglio regionale, stamani ha chiuso anticipatamente la seduta al termine di alcuni movimentati minuti. Tema, la partecipazione del consigliere Angelo Vaccarezza, Forza Italia, sul Monte Manfrei, alla commemorazione di caduti della Repubblica sociale italiana indossando la fascia istituzionale della Regione Liguria. Circostanza, l’autorizzazione all’uso della fascia, in merito alla quale è arrivata una richiesta di chiarimento, rivolta alla presidenza, da parte di Luca Garibaldi, capogruppo del Partito democratico. Volendo a questo punto intervenire Vaccarezza, Medusei ha chiesto all’aula di esprimersi votando su tale facoltà “ma senza instaurare una discussione, non è prevista”, ha sottolineato il presidente; e qui fuori microfono dall’opposizione sono cominciate ad arrivare vibranti e crescenti proteste. “La fascia è a disposizione di consiglio, presidente del consiglio e giunta – così Garibaldi -. Io chiedo a lei presidente perché l’ha autorizzata – a meno che il consigliere Vaccarezza non si sia introdotto di nascosto nell’ufficio e l’abbia presa senza il consenso delll’Ufficio di presidenza – non chiedo a lui perché c’è andato…”. “L’Ufficio di presidenza risponderà in merito all’utilizzo della fascia – ha detto Medusei mentre la temperatura e i volumi continuavano a salire – ma il consigliere Vaccarezza ha chiesto la parola su questo fatto… quindi non siente d’accordo sul farlo intervenire”. E qui da parte di Medusei è arrivata la considerazione sull’antidemocraticità riportata in aprtura e successivo rompete le righe.

A margine di Consiglio, Vaccarezza, in un post scriverà che “la mia presenza al Manfrei come molte altre volte, ha un solo motivo: per me i martiri non hanno colore e chi ha pagato una scelta con la vita merita rispetto a prescindere” e che “quando nel 2014 la Cappella e il Sacrario dedicato ai Caduti del Manfrei furono inaugurati e benedetti Regione Liguria patrocinò l’evento con delibera di giunta proposta dall’allora presidente Claudio Burlando, e approvata dalla giunta in cui era assessore anche Pippo Rossetti, oggi uno dei più feroci detrattori”.

