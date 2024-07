“Il Senatore Fox”, la satira è di scena a Ceparana

Giovedì 18 Luglio, alle 21.30, presso il centro eventi di Ceparana, andrà in scena la Compagnia Teatrale “La Corte” diretta da Maria Grazia Chilosi. Per quella serata verrà presentato un nuovo testo “Il Senatore Fox” di Luigi Lunari. La satira è antica come il teatro, ma fino agli anni sessanta se ne era persa la memoria. Il Senatore Fox è una giocosa satira sociale e politica in panni borghesi, un testo sottile, intelligente con il quale Lunari ci suggerisce che “il teatro di satira può essere un ricostituente per un’anemica democrazia.” Per una volta, la politica ci farà ridere. L’evento è patrocinato dal Comune di Bolano, l’ingresso è libero.

