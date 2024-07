In Lunigiana nasce un nuova società di pattinaggio artistico: “Sport con attenzione alla cultura della legalità e dei valori”

Fsp Sindacato della Polizia di Stato oltre alla tutela dei diritti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato è da sempre promotore di iniziative dedicate alla legalità, alla cultura degli ideali di lealtà e dei valori di solidarietà, il rispetto altrui e delle regole, principi che appartengono alle società salubri.

Senza ombra di dubbio lo sport è quello che oggi può trasmettere ai nostri giovani questi punti imprescindibili per una crescita secondo principi corretti.

Anche la Polizia di Stato, con il proprio Gruppo sportivo delle Fiamme Oro, alimenta ed incentiva gli sport sostenendo discipline ed atleti.

Per questo motivo FSP Sindacato della Polizia di Stato ha deciso di sposare e sostenere un nuovo progetto che sta crescendo tra i confini di Toscana e Liguria, precisamente in Lunigiana, nella provincia di Massa Carrara, sostenendo la nascita di una nuova Società di pattinaggio artistico a rotelle quad ed inline che assumerà il nome di Lunigiana pattinaggio artistico – FSP Polizia di Stato, sezione della già esistente Polisportiva SpeziaSportale.

L’idea di questa iniziativa è partita da alcuni componenti della nostra Segreteria Provinciale della Spezia ed ha trovato il nostro pieno sostegno in quanto: il pattinaggio artistico a rotelle ad oggi non è uno sport olimpico nonostante sia molto praticato in tutto il mondo ed in particolare nel nostro paese, in Italia abbiamo tantissimi campioni a livello internazionale che quotidianamente si allenano per ottenere risultati importanti ed infine il territorio della Lunigiana, secondo noi, è l’ideale per fare espandere le radici di quei valori trasmessi dallo sport.

Presidente onorario di questa nuova realtà sportiva sarà il Vice Presidente del Sindacato FSP Franco MACCARI, che siamo sicuri sarà uno dei trascinatori della società considerato anche l’entusiasmo ed il lavoro svolto concretamente dallo stesso per la nascita di questa nuova realtà sportiva.

Gli allenamenti si svolgeranno, nelle giornate che successivamente comunicheremo, in due palestre distinte: a Podenzana nella palestra Comunale sita in Località Cuncia e ad Arpiola di Mulazzo nella palestra comunale in Via della Liberazione. Ringraziamo le due Amministrazioni Comunali ed i loro primi cittadini Riccardo Varese e Claudio Novoa per la sensibilità dimostrata e la disponibilità messa in campo per la partenza di questo ambizioso progetto che mira a portare in terra lunigianese il pattinaggio artistico sia quad che inline.

La cura tecnica della neonata società sarà affidata ad allenatori qualificati.

Sabato 21 settembre 2024 ci sarà il taglio del nastro alla presenza di Autorità civili e religiose nonché di importanti addetti ai lavori del circuito del pattinaggio artistico.

Sempre nella seconda parte del mese di settembre la società inizierà con degli open day gratuiti per chi si vorrà avvicinare a questo mondo con la presenza di allenatori qualificati ed atleti facenti parte della Nazionale Italiana: ovviamente i pattini saranno forniti gratuitamente il giorno delle prove.

Per maggiori informazioni potrete seguire sui nostri canali social e contattarci all’indirizzo mail lunigiana.pattinaggioartistico@gmail.com oppure all’utenza 3277124183.

