Incidente stradale ad Ameglia: finiscono sull’asfalto e si ustionano. Donna ricoverata a Villa Scassi

Madre e figlia ricoverate per ustioni in ospedale a seguito di un incidente stradale. La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L’episodio risale al primo pomeriggio di oggi, quando le due donne stavano viaggiando in sella a uno scooter in Via Pisanello ad Ameglia dove era da poco terminata la posa dell’asfalto reso rovente anche dalla temperatura odierna. Stando a quanto riferito, si è venuto a creare l’effetto “sabbie mobili”. La coppia è caduta ed entrambe hanno riportato una serie di ustioni. Nel giro di pochissimi minuti sono arrivate sul posto la Pubblica assistenza di Lerici, la Pubblica assistenza di Sarzana e Delta 2 del 118. La madre, 77 anni, è stata accompagnata al Sant’Andrea della Spezia, mentre la figlia ha riportato serie ustioni a gambe e braccia. La pubblica sarzanese e Delta 2 hanno raggiunto il San Bartolomeo di Sarzana da dove poi è stato disposto il ricovero e poi il trasferimento della donna, che non ha mai perso conoscenza, tramite l’elicottero Drago supportato dai Vigili del Fuoco al centro grandi ustionati di Villa Scassi a Genova.

