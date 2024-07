King Hannah, concerto il 18 luglio al porto antico di Genova per il Mojotic Festival

Genova. Da Liverpool al resto del mondo, passando per il porto antico di Genova: il duo indie rock King Hannah – giovedì 18 luglio – è l’ultimo spettacolo live “sotto la Lanterna” per il Mojotic Festival, rassegna nata a Sestri Levante e che nella cittadina rivierasca proseguirà ad agosto con due date: Tapir! (8 agosto) e Ty Segall (29 agosto).

Hannah Merrick e Craig Whittle fin dai primi passi hanno tratto ispirazione guardando dal finestrino del loro van come se fosse uno schermo. Le cose più comuni, quotidiane, osservate da una prospettiva differente. Questo accade soprattutto durante il loro primo tour negli Stati Uniti, durante il quale gli stimoli erano diversi da quelli del Regno Unito. Non solo gli States però, perché ovunque viaggi, il duo scruta ciò che si trova al di là del vetro del loro mezzo, come successo durante i tanti viaggi per l’Europa.

» leggi tutto su www.genova24.it