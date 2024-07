Migranti, la prefettura alle associazioni: stop al trasferimento dei nord africani dall’ex ostello

Genova. La prefettura di Genova ha confermato la sospensione del trasferimento delle famiglie di migranti dal Nord Africa ora ospitate all’ex ostello del Righi in un’altra struttura. La conferma è arrivata durante un incontro tra i rappresentanti della prefettura e la rete di associazioni e realtà che in queste settimane si sono battute per fermare il trasferimento.

All’incontro hanno partecipato esponenti di Cgil Genova, del coordinamento delle associazioni Oregina Lagaccio, dello Spi Cgil Lega centro est, dell’Anpi Oregina, del Sunia e di Genova. La richiesta dell’incontro era nata nei giorni scorsi in concomitanza con la manifestazione pacifica per dire no al trasferimento dei migranti che, nel quartiere, avevano già avviato un percorso di integrazione, chi scolastico e chi lavorativo.

» leggi tutto su www.genova24.it