Movida e mediazione comunitaria, firmato patto di collaborazione tra il Cesto e Assest

Genova. Garantire una sempre migliore vivibilità e valorizzazione del centro storico cercando un equilibrio tra gli abitanti dei vicoli e i fruitori dei concerti che si svolgono nella città vecchia. E’ questo il senso dell’accordo raggiunto tra Assest – Associazione Centro Storico Est e la cooperativa sociale il Ce.Sto concessionario dello spazio dei Giardini Luzzati a partire dal 1 gennaio 2025.

Da una parte la cooperativa si è impegnata, partendo dall’anno 2025, a ridurre a 6 il numero dei concerti in area esterna rispetto ai 30 annuali, come previsti dalla concessione, già quest’anno ridotti a 12 spostando i restanti nelle aree interne dei Giardini Luzzati, concentrando poi nel miglioramento dell’impatto acustico già in corso con l’acquisto di un impianto audio direzionale. Nello stesso tempo, il Ce.sto condividerà il palinsesto degli eventi musicali che si svolgono ai Giardini Luzzati nel quadro di una sempre più aperta e condivisa collaborazione con tutti gli abitanti del territorio.

