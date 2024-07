Nave non dichiara il trasporto di materiali pericolosi, stop dalla Guardia costiera di Genova

Genova. Gli scorsi giorni un altro cargo è stato fermato e sanzionato dal Nucleo ispettivo Port State Control della Guardia costiera di Genova per gravi violazioni della normativa europea sul riciclaggio delle navi.

“La STAR NAVARRA, una nave da carico di oltre 30.000 tonnellate di stazza, battente bandiera delle Isole Marshall, entrata in servizio nel 2010 e gestita da una compagnia norvegese – ci raccontano dalla Sezione sicurezza della navigazione –da una verifica dei documenti è risultata non in regola con la certificazione e la tenuta dell’inventario dei materiali pericolosi presenti a bordo di cui al regolamento europeo n. 1257/2013 concernente il riciclaggio delle navi.”

