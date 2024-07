Npgs trading logistic, confermato alla guida dello staff medico il dottor Antonio Di Vincenzo

Anche nella prossima stagione sarà il dottor Di Vincenzo a guidare lo staff medico/fisioterapico che si prenderà cura della salute e della piena efficienza fisica dei ragazzi della B. “L’accordo con il professionista toscano è stato raggiunto in un attimo ed in maniera quasi automatica visto che ormai la collaborazione con lui prosegue da tre anni con reciproca soddisfazione – si legge in una nota della Npgs trading logistic -. Nato a NewCastle Upon-Tyne nel Regno Unito, è laureato in medicina e chirurgia con la specializzazione in Cardiologia. In gioventù ə stato sportivo praticante (calcio e nuoto le sue passioni) e da professionista è stato medico sportivo della Canottieri Arno di Pisa prestando poi la sua opera come ufficiale medico di campo per le varie manifestazioni organizzate da Venere Azzurra (nuoto e pallanuoto) e Basket Tarros (pallacanestro)”.

“Qui da noi guiderà uno staff che si occuperà a 360° della salute dei ragazzi facendosi carico anche delle linee guida e di eventuali consulti e visite specialistiche necessari per il pieno e più veloce possibile recupero di eventuali infortunati -prosegue la nota -. Sarà coaudiuvato nel lavoro dalla preparatrice atletica professoressa Borio, dalla dottoressa Lorieri come osteopata, dal fisioterapista e dall massaggiatore, figure professionali per le quali sono ancora in corso i casting e si appoggerà come studi medico/fisioterapici per consulenze e trattamenti al C. M. D. La Spezia ed a La Fisioterapia La Spezia e come analisi ed accertamenti diagnostici agli studi Damato di via N. Sauro ed Imago Lunae del dottor Calzetta a Sarzana”.

“Al doc come a tutti il nostro saluto ormai consueto – conclude la nota -. Grazie per aver accettato di rimanere a bordo della nave bianco-azzurra e che il vento ed il mare ci possano essere amici”.

