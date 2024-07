Paganini: “Regione impallata, attendiamo da due mesi sblocco 879mila euro per Viale XXV aprile”

“Quanto accaduto dal 7 maggio scorso ha impallato completamente la Regione: bisogna dare uno scossone, perché noi sul territorio stiamo soffrendo tantissimo questa situazione”. Così ieri in Consiglio comunale la sindaca di Arcola, Monica Paganini. “E’ dal 7 maggio che aspettiamo il decreto che sblocchi gli 879mila euro per rifare Viale XXV aprile, risorse che abbiamo portato a casa il precedente mandato”, ha proseguito la prima cittadina arcolana, che ha chiesto all’opposizione “di portare questo elemento anche all’attenzione dei vostri referenti regionali”. Sempre a proposito di risorse per il territorio arcolano, Paganini ha informato il Consiglio che “in questo mese abbiamo continuato a lavorare, portando a casa 720mila euro di Pnrr per dare alla scuola di Romito una completa composizione dell’offerta formativa, 0-14 anni”.

