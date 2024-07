“Le dichiarazioni dell’assessore Gratarola, che vorrebbero essere rassicuranti, ci preoccupano e ci danno l’idea di essere l’ennesima presa in giro”. Lo dichiara Martina Giannetti, per il gruppo consiliare del Pd spezzino, in merito alla risposta dell’assessore regionale alla Sanità all’interrogazione del consigliere Dem Davide Natale sul cronoprogramma del nuovo ospedale del Felettino. “L’assessore si dice fiducioso del fatto che i tempi verranno rispettati – prosegue la capogruppo Pd – e, contemporaneamente, ammette che Regione Liguria non conosce quali siano i nodi problematici al vaglio di Rina che stanno causando il ritardo nel rilascio del via libera per l’inizio dei lavori. Intanto sappiamo che una valutazione che avrebbe dovuto richiedere sessanta giorni si sta protraendo da sei mesi e che neanche Regione Liguria è nelle condizioni di poter dire quando si concluderà. Per parte nostra finchè non partiranno i lavori procederemo chiedendo mensilmente in Consiglio al sindaco e all’assessore Guerri, completamente silenti sul tema del Felettino e dello stato attuale della giunta regionale, aggiornamenti sullo stato del procedimento e quindi notizie sulla data di inizio dei lavori per il nuovo ospedale”.

L’articolo Pd: “Peracchini e Guerri silenti su Felettino e stato giunta regionale” proviene da Città della Spezia.

