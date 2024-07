Pnrr e Pnc, un sito del Comune di Genova sull’avanzamento dei 134 progetti per la città

Genova. È online il nuovo sito PNRR e PNC del Comune di Genova. Il sito è una piattaforma di monitoraggio che illustra nel dettaglio le progettualità PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e PNC (Piano Nazionale per gli investimenti Complementari) portate avanti dal Comune di Genova, con l’obiettivo di dare visibilità agli interventi finanziati dall’Unione Europea e con risorse nazionali, in un’ottica di massima trasparenza.

Il sito è consultabile on line a questa pagina. “Il nuovo sito internet del Comune di Genova è uno strumento prezioso a disposizione di addetti ai lavori e cittadini per seguire, passo dopo passo, i 134 interventi finanziati o co-finanziati dall’Europa realizzati o in via di realizzazione su tutto il territorio comunale – commenta il vicesindaco e assessore Pietro Piciocchi – si tratta di un servizio molto utile che invito tutti a scoprire e a consultare periodicamente per scoprire o conoscere meglio i numerosi cantieri che siamo riusciti a far partire grazie alla capacità dei nostri uffici di proporre, ai vari ministeri, progetti convincenti che ci aiuteranno a dare ulteriore slancio al processo di crescita intrapreso in questi ultimi anni dalla nostra città».

