Prefetto firma decreto di deroga, in Curva Piscina 3.100 spezzini e 150 ospiti

Grazie alla firma del Prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini entrano nel vivo i lavori di copertura della Curva Ferrovia dell’Alberto Picco che resterà chiusa dalla nona alla diciottesima giornata in programma il 26 dicembre. Fino a questa data infatti avrà validità la deroga ai criteri di densità di affollamento previsti dall’art. 5 del D.M. 18 marzo 1996 relativamente alle aree di servizio annesse all’impianto e prescrive misure alternative per garantire la sicurezza degli eventi sportivi in situazioni di emergenza. Questa consentirà quindi di dare atto – si legge in una nota odierna della Prefettura – alla soluzione organizzativa proposta dallo Spezia Calcio che comporta un ridimensionamento del settore ospiti della Curva Piscina, in modo da consentire la realizzazione di un ulteriore settore riservato a 1123 tifosi locali, che si aggiunge ai 1977 posti già destinati ai medesimi tifosi. A questi si aggiungeranno, come anticipato dall’ad Gazzoli durante la presentazione della campagna abbonamenti, 150 sostenitori ospiti che nelle partite con Bari, Sudtirol, Cittadella e Modena troveranno spazio nell’angolo lato tribuna della Piscina.

L’articolo Arcola, Magliani rifiuta assessorato: “Offesa a intelligenza”. Anche Vesco contro la sindaca: “Non ha avuto coraggio delle scelte” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com