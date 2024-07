Progetto Appennino, fondazione Garrone cerca la location per la quinta edizione

Italia. Fondazione Edoardo Garrone, da tempo impegnata nel rilancio e nella valorizzazione delle aree montane italiane, avvia la ricerca del territorio che nel 2025 ospiterà la quinta edizione di Progetto Appennino.

Progetto Appennino combina il supporto alla creazione di nuove giovani imprese dato dall’incubatore ReStartApp con il rafforzamento del tessuto imprenditoriale esistente, attraverso i percorsi di accelerazione “Vitamine in azienda” e la creazione di reti “Imprese in rete”, rivolti alle imprese locali. Questi strumenti, validati da dieci anni di attività sul campo, rappresentano un contributo concreto per le strategie di sviluppo locale, puntando sull’imprenditorialità come motore di coinvolgimento e valorizzazione delle risorse materiali e immateriali delle comunità.

