Prosegue la rassegna “Mirabello Summer Events”

Sabato 20 Luglio alle ore 18,30 si terrà, presso l’iconica Piazzetta, la presentazione del libro “APProposito d’amore” di Antonio Tortolano. Il giornalista cassinate, che da anni collabora con Il Messaggero e lavora tra scouting e casting nei talent show televisivi, propone un tema caldo e attuale.

Un ottimo amante o un pessimo fidanzato? Dietro questo dilemma c’è la storia di Nando, un ragazzo di provincia alla costante ricerca del grande amore che inciampa in storie bizzarre, coincidenze assurde, equivoci, momenti gioiosi e amari. Nando è un grande frequentatore di chat di incontri e l’altalena di emozioni lo porta a sperimentare costantemente relazioni umane, uscendone a volte “vincitore”, altre “sconfitto”. Ne viene fuori un intreccio di legami virtuali e reali, per i più intrepidi un manuale del dating online, da prendere alla leggera ma neanche troppo.

“APProposito d’amore” non è solo un romanzo, bensì regala anche una sorta di manuale sul buon date. Le cose da fare o non fare in chat, come curare il proprio profilo sulle varie app, gli accorgimenti per un primo appuntamento brillante ed efficace. Senza dimenticare che sorridendo e rimanendo se stessi si vince sempre. Il Libro (De Ferrari Edizioni) è disponibile nelle migliori librerie italiane e su Amazon libri.

