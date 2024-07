Recco: mancano posti auto per i “foresti”, la spesa si fa altrove

A Recco non esistono posteggi tracciati per i residenti, per arrivare in centro si muovono in auto anche dal vicino Suffragio, fidando in un posto disponibile e senza limiti di tempo che invece per i “foresti” è deciso dalla zona disco. Così in tutto il perimetro urbano. Molto spesso sono esauriti gli stessi stalli a pagamento. Dopo avere cercato invano un posto, molti arrivati dai Comuni confinanti, puntano sul supermercato di Avegno.

L’impoverimento dei posteggi rispetto alla richiesta è dovuto a diverse cause tra cui l’aumentato numero dei dehors che favorisce alcuni commercianti, ma ne penalizza altri. Forse una maggiore fruizione della spiaggia. Probabilmente l’aumentato numero di case-vacanza. C’è già chi fa previsioni nere per i prossimi lunedì, giorni estivi di mercato settimanale.

