‘Santa’: Alberto Melloni e la “Storia di Mi. Lorenzino don Milani”

Da don Jacopo De Vecchi, direttore Ufficio Pastorale della Cultura – Curia Vescovile – Diocesi di Chiavari



In occasione delle feste patronali 2024, la basilica di Santa Margherita propone in collaborazione con l’Ufficio per la Pastorale della Cultura della diocesi di Chiavari, con il Patrocinio e il contributo del Comune di santa Margherita Ligure, un incontro Giovedì 18 Luglio alle ore 21.00 sul sagrato della basilica con il prof. Alberto Melloni che presenterà il suo libro “Storia di Mi. Lorenzino don Milani”, editrice Marietti, su don Lorenzo Milani. Il prof. Melloni è titolare della Cattedra Unesco sul pluralismo religioso e la pace dell’Università di Bologna, socio dell’Accademia dei Lincei e segretario della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII.

E’ uno dei sette Chief Scientific Advisors della Commissione Europea. L’incontro con il prof. Melloni è occasione significativa per approfondire la conoscenza di don Milani, la cui passione ancora oggi ci insegna a pensare, a testimoniare il vangelo e a prenderci cura gli uni degli altri. Il M° Elias Bruno Urbina al pianoforte.

» leggi tutto su www.levantenews.it