‘Santa’: applaudito concerto della Filarmonica Rossini

Da Franco Borlenghi, “Santa Magazine”

Apertura in musica per i festeggiamenti in onore di Santa Margherita, che avranno il loro Clou con le liturgie e la processione, nel prossimo weekend.

In piazza Caprera, all’ombra della basilica, in fase di accurata ristrutturazione, il seguitissimo concerto della Filarmonica Colombo, un appuntamento che non delude mai le aspettative.

Un’esecuzione variegata, apertasi con brani dedicati al repertorio operistico, per poi proseguire, nella seconda parte, con musiche più attuali. Applauditissima, la versione strumentale di Bohemian Rapsody, dei Queen, grazie ai sempre validi arrangiamenti del Maestro Alessandro Cardinali, brano per il quale è stato chiesto a gran voce il bis.

Piazza gremita, con anche molti stranieri. A metà concerto, i saluti e gli auguri da parte del vicesindaco, Fabiola Brunetti e del parroco di Santa, don Luca Sardella. Appuntamento, quindi, per il prossimo weekend.

» leggi tutto su www.levantenews.it