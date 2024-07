Situazione di Marinella, Pd a Ponzanelli: “Singole iniziative non cancellano la vergogna di una stagione inaugurata dal caos parcheggi”

”Su Marinella la sindaca fa esercizi di retorica e propaganda: la realtà parla da sola”. Severa replica del PD alle dichiarazioni di Cristina Ponzanelli su presente e futuro della frazione litoranea. “Invito la sindaca a frequentare quotidianamente Marinella, cosa che evidentemente non fa, a dialogare con residenti, turisti e operatori economici – così in una nota il segretario Marco Baruzzo – e scoprirebbe un quadro dei fatti molto distante dalle promesse e dagli annunci. Singole iniziative meritevoli, frutto di alcune eccellenze come gli Scarti, non bastano per cancellare la vergogna di una stagione che è stata inaugurata dal caos parcheggi. Situazione risolta solo grazie all’adozione di quelle ordinanze che l’opposizione aveva invocato e che la maggioranza ha tardato a predisporre. Ricordiamo i bandi ripetutamente andati a vuoto per l’assegnazione della spiaggia libera, l’abbandono in cui versa l’ex struttura in uso alla Pubblica Assistenza, il piano spiagge approvato in fretta su dettato della Regione e sostanzialmente inattuato e inattuabile, il PUD continuamente annunciato e regolarmente rimandato (da sei anni!). Aspettiamo tutti con fiducia le positive ricadute degli investimenti consentiti dal PINQUA, ma nell’attesa ci limitiamo a registrare che mai si era visto un borgo così desolato e cadente. Oggi la sindaca se la prende genericamente con i ‘proprietari litigiosi’, ma dimentica che al grido di ‘non disturbate il manovratore’ poco più di un anno fa lei stessa ha respinto al mittente le osservazioni di chi, all’opposizione, lamentava la subalternità della giunta comunale alle posizione di Marinella SPA: subalternità dimostrata dalle enormi concessioni fatte al privato con il piano di rigenerazione urbana (nuova edificazione alla faccia della riqualificazione e della qualità dell’abitare!) e lo scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione… nel mentre, nessuna parola viene spesa sulla necessità di rilanciare la vocazione agricola e ambientale della piana, tutelarne la storia secolare, unica in tutta la Liguria. Il modello della sindaca purtroppo – conclude Baruzzo – rimane ancora una volta il mordi e fuggi: non dimentichiamo le numerose passerelle dell’ormai ex presidente Toti, di cui il triste cantiere apparentemente semi-abbandonato della Colonia Olivetti è un malinconico souvenir. Forse ci vorrebbe più umiltà e autocritica”.

L’articolo Mercoledì pomeriggio Giampedrone ad Ameglia per incontrare Toti proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com