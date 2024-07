Skymetro, ecco perché il ministero ha bocciato il nuovo progetto: tutti i dubbi e le criticità

Genova. Carenze, criticità strutturali e idrauliche, dubbi sulla nuova stazione in via Canevari e sull’attraversamento del Bisagno a Marassi, ma anche sulle fondazioni dei piloni, che presentano ancora molti aspetti da chiarire. È lunga la lista dei problemi che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha individuato nel progetto aggiornato dello Skymetro, rimandato al Comune per essere “rivisto, approfondito, rielaborato e integrato”. Una battuta d’arresto che complica ancora il cammino della metropolitana sopraelevata voluta dalla giunta Bucci per colmare la mancanza di un sistema di trasporto veloce in Valbisagno.

Il parere dell’organo tecnico del ministero dei Trasporti – un documento di una settantina di pagine che nelle ultime ore è stato condiviso su Vasta, la chat di Claudio Burlando – porta la data del 10 luglio, pochi giorni dopo la riapertura della conferenza dei servizi chiamata a valutare il progetto modificato proprio a valle delle interlocuzioni con Roma. Una sostanziale bocciatura che fa seguito a una prima nota, quella arrivata a novembre 2023, con cui il Consiglio aveva criticato pesantemente la soluzione del ponte obliquo sul Bisagno a Sant’Agata, facendo virare i tecnici sulla variante che prevede la rottura di carico a Brignole.

