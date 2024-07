“Ringrazio l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone che, a seguito del definitivo subentro di Concessioni del Tirreno a Salt, ha richiesto formalmente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di procedere con l’aggiornamento progettuale e la realizzazione delle opere infrastrutturali prioritarie, previste negli accordi già assunti”. Così il capogruppo di “Avanti Sarzana!” Luca Spilamberti, che prosegue: “Nella lettera inviata al Mit, l’assessore evidenzia che le opere in questione sono fondamentali e sono caratterizzate da una forte funzione strategica: nel caso di Sarzana si tratta della sistemazione e ammodernamento della statale Aurelia e dell’adeguamento della Ss62 della Cisa, esterne all’autostrada A12 ma indispensabili per implementare la capacità dei flussi in prossimità di caselli sulle tratte gestite dal concessionario. Queste infrastrutture, infatti, sono costantemente coinvolte da flussi veicolari di enorme portata e gli interventi sopra descritti rappresenterebbero una svolta positiva per quanto riguarda lo snellimento della circolazione nella nostra città. La lettera da parte dell’assessore Giampedrone al Ministero rappresenta dunque un passo in avanti importante a seguito del rinnovo della concessione ed è un bel segnale per il nostro territorio che attende questi interventi da molto tempo”.

L’articolo Spilamberti: “Lettera di Giampedrone a Salt bel segnale per il nostro territorio” proviene da Città della Spezia.

