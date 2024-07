Toti arrestato, bagarre in Consiglio regionale. L’opposizione mostra i cartelli: “Elezioni subito”

Liguria. Clima ancora teso in consiglio regionale mentre si avvicina la manifestazione di protesta di giovedì pomeriggio in piazza De Ferrari lanciata dalle opposizioni per chiedere le dimissioni del presidente ligure Giovanni Toti ancora agli arresti domiciliari. I consiglieri di minoranza hanno esposto cartelli con la scritta “elezioni subito” e il presidente Gianmarco Medusei ha sospeso la seduta.

Il parapiglia era scoppiato in apertura quando il consigliere del Movimento 5 Stelle Paolo Ugolini aveva iniziato a leggere in aula una lettera per chiedere subito nuove elezioni. Nel testo si denuncia la “situazione surreale in cui versa l’amministrazione regionale” e si ricordano “il crescere incontrollato del disavanzo sanitario, che arriva a oltre 230 milioni di euro nel 2024” e “i ritardi nell’attuazione del Pnrr” oltre alle “mancate risposte per i trasporti, ambiente, welfare” e i “drammatici ritardi nella gestione delle infrastrutture strategiche e dei grandi interventi”.

