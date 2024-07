Via alla dodicesima edizione di Smart cup Liguria, competizione regionale per accompagnare idee di impresa a diventare start up

Prende il via oggi con l’apertura all’invio di idee innovative la dodicesima edizione di SMARTcup Liguria, il concorso promosso da Regione Liguria, e gestito da Filse, che sostiene i talenti imprenditoriali favorendo la nascita di start up e spin-off provenienti dal mondo della ricerca. Quattro i settori di riferimento per l’invio delle idee di impresa, prima tappa del concorso che terminerà il 12 settembre 2024: ICT, Life Sciences & Med Tech, Clean Tech & Energy e Industrial.

“L’innovazione è motore dell’economia, dai settori più tecnologici a quelli più tradizionali, e la Regione è in prima fila nel sostenere questo fermento di idee, che sul nostro territorio è molto diffuso e prolifico – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – Per accompagnare il passaggio da idea ad impresa, tramite Filse, Regione Liguria ha avviato negli anni SMARTcup Liguria, la competizione con cui abbiamo sinora accolto 452 proposte progettuali e permesso la nascita di 60 startup. L’auspicio di questa nuova edizione – aggiunge l’assessore – è quello di incrementare ulteriormente questi numeri, grazie anche a una sinergia consolidata del network regionale”.

