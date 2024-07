A Calizzano un nuovo ecografo e la nomina del medico di famiglia in servizio da settembre

Calizzano. Quattro Comuni uniti per l’inaugurazione del nuovo ecografo in dotazione al Distretto socio sanitario dell’Alta Val Bormida. Il macchinario, acquistato dalla sezione Avis in collaborazione con la Croce Azzurra di Calizzano, servirà anche i pazienti di Bardineto, Massimino e Murialdo.

Presenti alla cerimonia, oltre ai sindaci Pierangelo Oliveri, Mario Basso, Massimo Paoletta e Michele Franco, i consiglieri regionali Brunello Brunetto e Angelo Vaccarezza, anche i vertici Asl2, il direttore generale Michele Orlando, il direttore del Distretto delle Bormida Luca Corti e la direttrice delle professioni sanitarie Monica Cirone.

