Al porto antico la seconda palestra “open air”: 12 postazioni, percorso running e aree ginnastica

Genova. Apertura ufficiale oggi in piazzale Mandraccio della seconda palestra attrezzata, completamente all’aperto e ad accesso libero per tutti, che fa parte del progetto “Allenati al Porto Antico”, e si aggiunge a quella già attiva e al percorso fitness sul mare avviato nel 2022, da subito diventato un must tra i frequentatori dell’area.

Sei le nuove postazioni allestite nella seconda palestra, particolarmente adatte a persone di ogni età. Si tratta di una press leg, di una ruota Tai Chi per le braccia, di una twister per la mobilità del bacino e dell’addome, di una walker per camminare in sicurezza e di una panca con doppia pedaliera. Le nuove postazioni si affiancano alle barre parallele, alla tripla barra bassa, alla panca inclinata, alle postazioni trazioni alta, lat pulldown per i dorsali e a quelle per gli addominali, tutte installate nel 2022.

