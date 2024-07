Amt, il bilancio 2023 chiude in attivo: utile di 267mila euro e passeggeri in crescita

Genova. Anche quest’anno chiude in positivo il bilancio di Amt Genova, con un utile di 267.461 euro. Crescono i passeggeri e i chilometri percorsi, crescono il valore della produzione e la flotta green.

Per l’azienda è il “frutto di una politica improntata all’efficacia e di una gestione operativa, economica e finanziaria attenta e sempre pronta a cogliere anche le possibilità offerte dalle novità introdotte in importanti partite, quali il recupero sanzioni. I principali indicatori economici confermano la solidità e l’affidabilità dell’azienda che raccoglie anche la fiducia del sistema bancario coinvolto in operazioni finanziarie per la messa a terra dei grandi progetti di investimento e trasformazione del Tpl metropolitano”.

» leggi tutto su www.genova24.it