Arresto Toti, il ministro Nordio: “Ho letto l’ordinanza del Riesame e non ho capito nulla”

Liguria. “Non posso né commentare né criticare l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Genova, ma l’ho letta con grande attenzione, come all’epoca avevo letto la Fenomenologia dello spirito di Hegel e sono riuscito a capirla. Ho letto questa ordinanza e non ho capito nulla“. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio rispondendo durante il question time alla Camera al deputato Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. La formazione centrista alla quale fa riferimento anche Giovanni Toti ha presentato un’interrogazione per chiedere di inviare a Genova gli ispettori del ministero dopo che i giudici hanno negato la revoca degli arresti domiciliari al governatore ligure attualmente sospeso.

Richiesta, quella di Noi Moderati, che Nordio non ha accolto: “L’indipendenza e l’autonomia della magistratura sono sovrane – ha risposto -. Capite che io non posso e non devo commentare ordinanza del Tribunale di Genova. Noi enfatizziamo la presunzione di innocenza, siamo convinti che il garantismo consista in questo e nella certezza della pena una volta che sia intervenuta la condanna”. Ma aggiunge: “Nessuna inchiesta può e deve condizionare la legittimità di una carica politica o amministrativa determinata dalla volontà popolare”.

» leggi tutto su www.ivg.it