Calcio, il Mallare attende di conoscere il proprio destino. Orsi: “Aspettiamo, la Prima Categoria sarebbe la nostra Serie A”

Mallare. “Sono 15 anni che sono nel Mallare. Avevamo celebrato la precedente promozione in Prima Categoria durante il periodo del Covid, motivo per cui non abbiamo potuto festeggiare come avremmo voluto. Ora ci auguriamo che ci ripeschino in Prima Categoria, le speranze sono buone. Noi festeggiamo comunque, per noi è come se avessimo vinto il campionato”.

Si era espresso così dopo la vittoria della finale playoff disputata contro il Pallare Maurizio Orsi, factotum del Mallare che, a due mesi esatti da quelle dichiarazioni, è tornato a parlare in vista della stagione che verrà. Al momento manca ancora la certezza del ripescaggio, ma i Lupi hanno già annunciato gran parte dei nomi della rosa a disposizione del confermato mister Marco Fiori.

