Calcio/ La Caperanese conferma Federico Pomo

La Caperanese è lieta di annunciare la conferma di Federico Pomo! Federico Pomo, talentuoso giocatore con un curriculum di alto livello, continuerà a vestire la maglia della Caperanese. Pomo ha dimostrato le sue capacità giocando in Serie D con la Lavagnese e ha accumulato importanti esperienze nel Vallesturla Borzonasca, nel Rivasamba in Eccellenza e nella Moconesi vincendo il campionato di Promozione , e successivamente nel Fontanabuona. A Caperana dalla stagione 2018-2019 , Federico ha giocato un ruolo cruciale nella vittoria della Prima Categoria e nella conquista della Coppa Liguria. Dopo una breve parentesi nella stagione 2019 2020 ha militato nel Golfo Paradiso, è tornato alla Caperanese nella stagione 2020 2021 , dove ha continuato a dare un contributo fondamentale alla squadra. Siamo entusiasti di avere ancora Federico Pomo con noi e siamo certi che la sua esperienza e il suo talento continueranno a essere determinanti per i nostri successi futuri.

