Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Questa settimana Chiavari si trasforma in un grande palcoscenico. Diversi gli eventi in programma pensati per tutti, dall’appuntamento con la Silent Disco al ballo liscio, passando per concerti e sagre. Centro, quartieri e lungomare si animeranno con musica, spettacoli e sapori, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

