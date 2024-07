Corruzione in Liguria, anche il Riesame rigetta l’istanza per Aldo Spinelli: deve restare ai domiciliari

Liguria. Anche il tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di attenuazione della misura cautelare per Aldo Spinelli, arrestato il 7 maggio nell’inchiesta sulla sospetta corruzione in Liguria. L’imprenditore 84enne dovrà quindi restare per tutta l’estate ai domiciliari nella sua abitazione a Villa Carrara a Quarto.

Gli avvocati di Spinelli Sandro Vaccaro e Andrea Vernazza avevano presentato appello al Riesame dopo il secondo no da parte della gip di Genova Paola Faggioni, che il 25 giugno aveva rigettato la richiesta di sostituzione dei domiciliari con la misura più blanda dell’interdittiva dalle aziende di cui Spineli è proprietario e socio. Per la giudice persisteva però il rischio di inquinamento probatorio e soprattutto quello di reiterazione del reato

