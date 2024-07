Da settembre a Genova si va a “scuola con gli animali”: parte il nuovo progetto didattico

Genova. Animali domestici in classe con i bambini per stimolare la socializzazione e l’apprendimento sociale e cognitivo. Si chiama “A scuola con gli animali” il nuovo progetto firmato da Regione e Alisa in collaborazione con l’Associazione Buoncanile ODV e inserito nell’offerta formativa sui temi della promozione della salute per l’anno scolastico 2024/2025.

Il progetto coinvolge sia i bambini sia il personale docente delle scuole primarie liguri, e prevede che ogni dirigente scolastico lo sviluppi liberamente all’interno dell’anno scolastico in partenza a settembre. Si compone di cinque incontri, quattro a scuola e uno all’intero del canile di Associazione Buoncanile, e ogni lezione, della durata di circa 60 minuti, comprende una fase di spiegazione e una d’interazione diretta con i ragazzi, attraverso giochi, esempi, racconti di esperienze personali e visione di materiale audiovisivo.

